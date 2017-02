Palliativversorgung: Neues Team nimmt in Oberfranken seine Arbeit auf

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml treibt Ausbau der palliativmedizinischen Versorgung voran. In Oberfranken hat ein neues Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) seine Arbeit aufgenommen. Stationiert in Hof und Wunsiedel will die SAPV-Hochfranken Betroffenen und ihren Angehörigen ein Betreuungsangebot vor Ort und einfühlsame Begleitung für schwerstkranke und sterbende Menschen anbieten.

Das neue SAPV-Team in Oberfranken wird mit bis zu 15.000 Euro gefördert. Damit gibt es Bayern insgesamt 42 Teams für die Versorgung von Erwachsenen und fünf weitere für Kinder und Jugendliche, neben den Palliativstationen in vielen Krankenhäusern.