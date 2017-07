Pannenbus auf der A 9: Rückstau am Bindlacher Berg

Auf der A 9 am Bindlacher Berg sorgt ein Pannenbus für Behinderungen. Kurz nach acht Uhr war der Bus mit qualmendem Motorraum auf den Pannenstreifen gerollt. Laut Polizei gab es einen technischen Defekt im Motorraum. Es ist niemand verletzt worden, es gab auch kein offenen Flammen. Ein Notarzt war routinemäßig mit an die Unfallstelle gerufen worden. Die Passagiere mussten nicht evakuiert werden, heißt es. Allerdings muss der Bus abgeschleppt werden, wenn er nicht vor Ort wieder flott zu kriegen ist. In diesem Fall werden die Insassen auf einen Ersatzbus warten müssen. Die Stelle wird von Polizei und Feuerwehr abgesichert.