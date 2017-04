Papst Benedikt XVI. feiert 90. Geburtstag

Vatikanstadt (dpa) – Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist am Ostersonntag 90 Jahre alt geworden. An seinem Geburtstag sollte es ruhig zugehen – ins Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan sollten lediglich sein drei Jahre älterer Bruder Georg, Privatsekretär Georg Gänswein und seine Haushälterinnen kommen.

Am Montag wird der runde Geburtstag dann noch mal gefeiert – mit Politprominenz sowie Gebirgsschützen aus der bayerischen Heimat. Es werden 20 bis 50 Leute erwartet, darunter auch Bayerns Ministerpräsident Seehofer (CSU) mit Ehefrau Karin.

Am Dienstag besucht Kardinal Reinhard Marx den 90-Jährigen. Nachfolger Franziskus hatte Benedikt bereits am Mittwoch besucht und ihm seine Glückwünsche überbracht. Seit seinem spektakulären Rücktritt im Jahr 2013 lebt der Papst emeritus zurückgezogen in dem Kirchenstaat.