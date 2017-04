Papst-Bruder: Benedikt will in kleinem Kreis feiern

Regensburg/Rom (dpa) – Der emeritierte Papst Benedikt XVI. will es an seinem 90. Geburtstag am Ostersonntag (16. April) ruhig angehen lassen. Benedikt wünsche sich, dass «alles in kleinem Rahmen bleibt», sagte sein Bruder Georg Ratzinger der Deutschen Presse-Agentur. «Am Morgen feiern wir gemeinsam Gottesdienst, natürlich gehört am Mittag ein gutes Essen dazu, dann ist Siesta und am Nachmittag Vespergebet», schilderte der 93-Jährige den geplanten Ablauf des Tages. Dabei sein sollen außer dem greisen Bruder nur die Haushälterinnen Benedikts und Privatsekretär Georg Gänswein.

Er gehe nicht davon aus, dass sein Bruder den Ostergottesdienst zusammen mit seinem Nachfolger Franziskus auf dem Petersplatz verfolgt, ergänzte Ratzinger. Dass Franziskus im Laufe des Tages bei Benedikt zum Gratulieren vorbeischaut, hält er aber für möglich. Georg Ratzinger hat nur einen frommen Wunsch für seinen Bruder: «Dass der liebe Gott ihm noch ein paar Jahre schenken möge, dass er rüstig und von Leiden verschont bleibt, bis er ins ewige Leben hinübergeht». Der gebürtige Bayer war im Februar 2013 nach knapp acht Jahren im Amt zurückgetreten.

Am Ostermontag kommen Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und eine Delegation der bayerischen Gebirgsschützen zum Gratulieren nach Rom.