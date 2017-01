Der Startschuss ist gefallen am Kulmbacher Klinikum – für die Erweiterung, Modernisierung und Neustrukturierung in Höhe von 120 (…)

Startschuss: am Kulmbacher Klinikum entsteht ein Interims-Gebäude

Diese drei neuen Bürger hatten es ziemlich eilig. In der Silvesternacht sind im Kulmbacher Klinikum binnen einer Stunde drei Babys (…)

Drei Neujahrsbabys: Im Kulmbacher Klinikum gabs in der Silvesternacht drei Geburten binnen einer Stunden

Digitale Gründerzentren sollen eine Plattform für neu gegründete Unternehmen in ganz Bayern sein. Als eines der ersten bekommt das (…)

Keine Tötungsdabsicht: Totschlagsprozess in Coburg mit reuigem Angeklagten

Ermittlungen im Milieue: Kripo prüft Konkurrenzkampf in der Bamberger Rotlichtszene

Nach dem Brand in einem Bordell in Bamberg ermittelt die Polizei auch im Rotlichtmilieue und prüft Zwistigkeiten unter Konkurrenten in (…)