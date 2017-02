Parken am Kulmbacher Klinikum: in einer Woche wird das Parkhaus geöffnet

Am Kulmbacher Klinikum tut sich endlich was in Sachen Parkhaus. Heute (Dienstag) in einer Woche soll das Parkhaus eröffnet werden. Hauptgrund für die zwei- bis dreiwöchige Verzögerung sei die extreme Kälte gewesen, die bis vor einigen Wochen herrschte. Das erklärte Landrat Klaus-Peter Söllner gegenüber Radio Plassenburg, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Zweckverbands Klinikum Kulmbach.

Zunächst werden nächsten Dienstag rund 60 Prozent der Parkfläche freigegeben. Der Rest des Parkhauses soll laut Söllner dann bis April fertig gestellt werden.