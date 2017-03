Parlament der evangelischen Kirche kommt in Coburg zusammen

Coburg (dpa/lby) – Die evangelische Kirche in Bayern strebt einen missionarischen Reformprozess an. Ziel ist es, mit kirchlichen Anliegen auf die Menschen zuzugehen anstatt zu warten, dass die Menschen in die Kirche kommen. Bei ihrer viertägigen Frühjahrssitzung in Coburg will sich die evangelische Landessynode – das ist das Kirchenparlament – von Montag an unter anderem mit diesem Thema befassen. Das Kirchenasyl stehe zwar nicht auf der Tagesordnung, sagte ein Sprecher am Freitag. Aus aktuellem Anlass dürfte es aber wohl angesprochen werden.

Der Reformprozess nach mehr Nähe zu den Gläubigen ist einer von fünf Gesetzesentwürfen, die von den Synodalen diskutiert werden. Um den Prozess in Gang zu bringen, sollen die Kirchengemeinden individuelle Angebote für die Menschen schaffen können. Dem Konzept nach bekommen die Dekanate hierfür viel gestalterische Freiheit, um den «Menschen mit ihren heutigen Lebensfragen einen niederschwelligen Zugang zur Liebe Gottes zu eröffnen». Zur geplanten Kirchenreform wird am Dienstag (10 Uhr) der Münchner Soziologe Armin Nassehi referieren.

Weiter wollen die Parlamentarier über eine Änderung der Kirchenverfassung abstimmen. Es geht um die Frage, ob die «Barmer Theologische Erklärung» in die Kirchenverfassung aufgenommen werden soll. Das Dokument der bekennenden Kirche von 1934 richtete sich gegen die Ideologie des Nationalsozialismus. Eröffnet wird die Landessynode am Montag (9 Uhr) von ihrer Präsidentin, Annekathrin Preidel, und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

Die Landessynode ist das oberste Entscheidungsorgan der evangelischen Landeskirche und wird von allen 13 000 bayerischen Kirchenvorstehern demokratisch gewählt. Die Synodalen kommen zweimal im Jahr in wechselnden Städten zusammen. Bei den Frühjahrstagungen werden traditionell inhaltliche Fragen besprochen, im Herbst geht es primär um den kirchlichen Haushalt. Die Entscheidung über Kirchengesetze gehört zu den zentralen Aufgaben des Kirchenparlaments. Die Synode behandelt auch Eingaben, die jeder der rund 2,5 Millionen evangelischen Christen in Bayern machen kann. Dieses Mal sind zwölf Anträge eingereicht worden, die sich unter anderem mit der finanziellen Ausstattung der Kirchengemeinden befassen.

Eröffnet wird die Synode mit einem Gottesdienst am Sonntagabend in St. Moriz in Coburg. Im Anschluss daran laden Stadt und Dekanat zu einem Empfang ein – bevor ab Montag diskutiert wird.