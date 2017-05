Parmaschinken oder Fälschung? Minister Schmidt will Check

Kulmbach (dpa/lby) – Kommt der Parmaschinken wirklich aus Italien? Stammt die Bio-Kartoffel wirklich vom Öko-Bauernhof? Und ist die Tiefkühllasagne wirklich aus Rinderhackfleisch hergestellt? Um diese Fragen zu beantworten, will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) ein spezielles Zentrum in Kulmbach installieren. «Das öffentliche Interesse am Ursprung und der Qualität unserer Produkte, die auf den Teller kommen, wächst ungebrochen», sagte er laut Mitteilung am Donnerstag.

Wie Schmidt in Kulmbach ankündigte, sollen in dem Nationalen Referenzzentrum vorhandene Untersuchungsmethoden zur «Echtheit und Integrität der Lebensmittelkette» gebündelt und weiterentwickelt werden. Experten sollen prüfen, ob geografische Herkunftsbezeichnungen von Lebensmitteln auch tatsächlich stimmen, ob Bio-Ware wirklich ökologisch produziert wurde – und ob die Inhaltsangaben auf den Verpackungen auch korrekt sind.

Angesiedelt ist das neue Zentrum am Max-Rubner-Institut in Kulmbach, das sich mit der Forschung rund um das Lebensmittel Fleisch befasst. Details wie die Kosten und den Start des Projekts werde das Ministerium mit dem Institut noch verhandeln, sagte ein Sprecher.