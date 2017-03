Passend zum Reformationsjubiläum: evangelische Landessynode tagt in Coburg

Coburg ist ab heute der Nabel der evangelischen Welt in Bayern. In der Vestestadt tagt bis Donnerstag die Landessynode. Das ist das Parlament, das die 2,5 Millionen bayerischen Lutheraner vertritt.

Ein passender Ort im Jahr des Reformationsjubiläums. Immerhin hat sich Martin Luther auf der Veste Coburg seinerzeit vor seinen Verfolgern versteckt.

Auch heuer geht es um eine Reform. Die 108 Synodalen wollen sich darüber unterhalten, wie man die Menschen besser erreicht. Die Grundidee dabei, man müsse mehr dahin gehen, wo die Menschen sind und nicht warten dass sie in die Kirche kommen.

Die Synode beginnt heute Abend mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Moritz, der ehemaligen Heimatgemeinde des evangelischen Landebischofs Bedford-Strom.