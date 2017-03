Paukenschlag: Kulmbacher Bierwoche findet heuer in der Lichtenfelser Straße statt

Das ist eine Entscheidung, die definitiv für Diskussionsstoff in Kulmbach sorgt. Die Entscheidung, dass die Bierwoche heuer verlegt wird – und zwar vom Zentralparkplatz auf das Gelände der Kulmbacher Brauerei in der Lichtenfelser Straße. Platzmangel wegen der Bauarbeiten und vor allem das Sicherheitskonzept, dass in der umfangreichen Form vom letzten Jahr während der Arbeiten nicht umgesetzt werde könnte, hätten zu dieser Entscheidung geführt, so der Vorstand der Kulmbacher Brauerei Markus Stodden:

Bisher hieß es immer: das Bierfest könne heuer wie gewohnt auf dem Zentralparkplatz stattfinden.

Für die Gäste soll sich außer, dass der Ort wechselt, nichts ändern. Das Programm stehe und es werde zum Beispiel auch ein kostenloser Bus-Shuttle in die Innenstadt eingesetzt.