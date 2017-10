Pechstein schafft Weltcup-Norm über 1500 Meter

Inzell (dpa) – Claudia Pechstein hat zum Auftakt der deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell auf der ungeliebten 1500-Meter-Strecke die Weltcup-Qualifikation geschafft. Die 45 Jahre alte Berlinerin belegte am Freitag in 1:59,57 Minuten den zweiten Platz. Meisterin wurde die einheimische Roxanne Dufter, die damit ihren Vorjahrestitel mit Erfolg verteidigte. In 1:59,11 Minuten blieb die Team-Läuferin aus Inzell reichlich eine Sekunde unter der internen Vorgabe des deutschen Verbandes. Der Start bei der in zwei Wochen beginnenden Weltcup-Serie ist die erste Voraussetzung für das Erkämpfen der Tickets zu den Olympischen Winterspielen.