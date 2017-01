Peiffer wird Fünfter: Fourcade holt 57. Weltcupsieg

Ruhpolding (dpa) – Arnd Peiffer ist zum Abschluss des Biathlon- Weltcups in Ruhpolding im Massenstart als bester Deutscher auf Rang fünf gelaufen. Der 29-Jährige leistete sich am Sonntag nur einen Fehler und hatte am Ende 24,1 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Franzosen Martin Fourcade. Fourcade sicherte sich trotz drei Strafrunden seinen zehnten Saisonsieg und seinen 57. Weltcuperfolg. Simon Schempp kassierte beim finalen Schießen zwei Strafrunden und hatte als Siebter 39,7 Sekunden Rückstand. Rang zwei sicherte sich der Norweger Emil Hegle Svendsen (0/+ 18,3 Sekunden) vor dem Tschechen Michal Krcmar (0/+ 19,5).