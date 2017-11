Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Dubrow (dpa/bb) – Ein per Haftbefehl gesuchter Mann aus Bayern ist im Landkreis Oder-Spree festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, kontrollierten Beamte den 38-Jährigen am Steuer eines Autos im Müllroser Ortsteil Dubrow. Dabei stellten sie fest, dass er wegen Trunkenheit im Verkehr seit Juni 2016 gesucht wurde. Das Amtsgericht Straubing (Bayern) hatte den Mann Ende 2015 zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt. Da er sie am Montag nicht bezahlen konnte, muss er nun für 70 Tage ins Gefängnis.