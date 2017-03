Pereira vor Spiel in Düsseldorf: «leicht zu entschlüsseln»

München (dpa/lby) – Trotz zuletzt acht Auswärtsniederlagen in Serie geht der TSV 1860 München optimistisch in die anstehende Aufgabe in der 2. Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf. «Wir haben eine gute Chance, drei Punkte zu holen», sagte Trainer Vitor Pereira einen Tag vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr) im Rheinland. «Das Spiel der Düsseldorfer ist nicht kompliziert, sondern leicht zu entschlüsseln. Aber wir müssen Leistung zeigen, sonst bringt uns das Wissen nichts.»

Seit Anfang Oktober haben die Sechziger alle Auswärtsspiele in der Liga verloren, der bis dato einzige Erfolg in der Fremde datiert vom 4. Spieltag Mitte September beim 2:1 in Nürnberg. «Ich warte darauf, die Tendenz endlich zu ändern. In Hannover haben wir mutig gespielt. Ich hoffe, daran können wir anschließen.» Beim Bundesliga-Absteiger waren die «Löwen» vor der Länderspielpause mit 0:1 unterlegen.

Ob Michael Liendl mal wieder eine Chance von Beginn an bekommt, verriet Pereira nicht. Der Mittelfeldspieler wurde bei seinen vergangenen sechs Einsätzen jeweils nur eingewechselt, war zuletzt aber beim 2:1 gegen die Würzburger Kickers mit einem Tor und einer Vorlage der Matchwinner. Der frühere Düsseldorfer Liendl habe die gleichen Einsatzchancen wie alle anderen, verkündete Pereira.

Derweil berichtete der Coach, dass er mit dem neuen Geschäftsführer Ian Ayre bereits die nächste Saison bei 1860 plane. Ayre soll in der kommenden Woche offiziell an der Grünwalder Straße anfangen und das Team nach dem Willen des ambitionierten Investors Hasan Ismaik zum Aufstiegskandidaten formen. «Mit Ian wird alles professioneller, damit wir in Zukunft um andere Ziele kämpfen können», sagte Pereira.