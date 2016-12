Persönliche Bilanz des Kulmbacher OB: 2016 war ein weitgehend gutes Jahr

2016 – ein Jahr, in dem sich in Kulmbach sichtbar viel verändert hat. Der Zentralparkplatz ist zur Großbaustelle geworden, auch am Klinikum oder der Flutmulde rollen die Bagger. Der Kindergarten in der Blaich ist eingeweiht worden und das Alte Pförtnerhäuschen. Für Kulmbachs OB Schramm sind vor allem das Dinge, die in diesem Jahr in Kulmbach besonders gut gelaufen sind. In seiner persönlichen Bilanz kommt 2016 gut weg.

Was er allerdings sehr bedauert, ist der Tod des langjährigen Kulmbacher Stadtrats und Landtagsabgeordneten Dieter Heckel.

Mit Sorge sieht er außerdem den Wandel der Gesellschaft. Der Terror sei auch bei uns angekommen, aber in Kulmbach lebe man in einer Region, wo alles geordnet ablaufe. Das solle man sich bewusst machen und dafür dankbar sein.