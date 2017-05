Personalmangel: Ärzte müssen Kindernotdienst in Lichtenfels und Coburg einschränken

Der spezielle ärztliche Bereitschaftsdienst für Kinder im Coburger und Lichtenfelser Raum wird eingeschränkt. Grund: es gibt immer weniger Kinderärzte, die den Rund-um-die-Uhr-Dienst aufrechterhalten können. Die Versorgung der kleinen Patienten soll aber auch an den Wochenenden und Feiertagen optimal bleiben.

Der Coburger Kindernotdienst versorgt auch junge Patienten im Raum Kronach und Lichtenfels, in Sonneberg und in Hildburghausen.