Personalprobleme bei Augsburg: Bobadilla muss aus Startelf

Berlin (dpa) – Der FC Augsburg hat unmittelbar vor Anpfiff der Bundesliga-Partie bei Hertha BSC einen weiteren Wechsel vornehmen müssen. Stürmer Alfred Finnbogason rückte für Raul Bobadilla in die Startelf, der 29-Jährige wurde von Wadenproblemen geplagt, wie die abstiegsbedrohten Augsburger am Sonntag mitteilten. Für die Partie in Berlin musste Augsburgs Coach Manuel Baum zudem kurzfristig auf Konstantinos Stafylidis, Gojko Kacar (Rückenprobleme) und Jan Moravek (Fußprellung) verzichten.