Pesic stellt Bayern-Coach Djordjevic starkes Zeugnis aus

München (dpa/lby) – Geschäftsführer Marko Pesic hat Sasa Djordjevic ein ausgezeichnetes Halbjahreszeugnis als Trainer der Basketballer des FC Bayern München ausgestellt. «Sasa ist jemand, der sehr fordernd ist, der einen guten Umgang mit den Spielern hat, der ganz genau weiß, was er will. Ich glaube, dass er mit seinen Prinzipien hier genau richtig ist. Alles andere wird die Zeit zeigen», sagte Pesic am Donnerstag in München.

Djordjevic mache mit seinem Trainerteam «einen wirklich guten Job. Der Verein sollte froh sein, dass er hier ist. Die Ergebnisse und Titel werden sicherlich mit ihm kommen, da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher», betonte Pesic. Der frühere Aufbauspieler mache seine Sache «sehr gut. Es ist nicht einfach, wenn man in ein neues Umfeld kommt, und dann bei einer Mannschaft alles rüberzubringen, was man haben will.»

Der 49-jährige Djordjevic war am 1. August als Nachfolger von Svetislav Pesic verkündet worden, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte. In der Tabelle liegen die Münchner mit drei Niederlagen nur auf Platz drei. Am Freitag bestreiten sie gegen Braunschweig ihr letztes Bundesligaspiel in diesem Jahr.