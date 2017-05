Pfarrer Nikolaus Krefft gestorben: Ältester Priester im Erzbistum Bamberg wurde 100 Jahre alt

Der älteste Priester im Erzbistum Bamberg ist tot. Im Dezember hatte Nikolaus Krefft noch seinen 100. Geburstag gefeiert, gestern verstarb er im Altenheim in Hollfeld. Bis in sein 97. Lebensjahr war er in Freienfels bei Hollfeld und der Gemeinde Schönfeld tätig.

Krefft wurde in Ostpreußen geboren und musste seine Ausbildung unterbrechen, um in den Krieg zu ziehen. Der führte ihn zehn Jahre lang durch verschiedene Länder und schließlich in die Kriegsgefangenschaft.

Erzbischof Ludwig Schick hatte Krefft noch vor einigen Tagen besucht und sein langjähriges Wirken gewürdigt.

(links: Krefft, rechts: Schick)