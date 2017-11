So gar keinen Sinn für St. Martin und den Laternenumzug der Kindergartenkinder hatte ein 68-jähriger Mann in Schirnding am Samstag Abend. Die Feuerwehr hatte eine Straße abgesperrt, damit die Kinder mit ihren Laternen gefahrlos queren konnten. Der 68-jährige Autofahrer war darüber so erbost, dass er einem Feuerwehrmann gegen das Schienbein fuhr. Obendrein beleidigte er auch noch eine Frau – und hat jetzt zwei Anzeigen in der Tasche.