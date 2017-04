Pflegekräfte bekommen freiwillige Interessenvertretung

München (dpa/lby) – Neun Monate nach dem Kabinett will heute auch der bayerische Landtag die Einrichtung einer Interessenvertretung für die Pflegekräfte beschließen. Im Gegensatz zu Pflegekammern in anderen Bundesländern soll die Mitgliedschaft in der «Vereinigung der bayerischen Pflege» freiwillig sein. Die Vereinigung soll bei allen Gesetzgebungsverfahren und sonstigen Regierungsvorhaben, die die Pflege betreffen, angehört und eingebunden werden.

Der Deutsche Pflegerat und andere Berufsverbände hatten dagegen stets eine Pflegekammer mit verpflichtender Mitgliedschaft gefordert. Ursprünglich hatte auch die Staatsregierung eine Pflegekammer einrichten wollen. In einer Umfrage sprachen sich später aber nur 50 Prozent der Befragten für eine solche Pflegekammer aus. In Bayern gibt es rund 130 000 Pflegefachkräfte mit einer dreijährigen Ausbildung, hinzu kommt eine statistisch nicht erfasste Anzahl von Pflegekräften mit anderen Ausbildungsberufen.

Weitere Themen der Landtagssitzung sind die Arbeitsbedingungen für Hebammen, die Suche nach einem dritten Nationalpark und die Altersregelungen für politische Mandatsträger in Bayern.