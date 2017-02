Philadelphia: Gräber auf jüdischem Friedhof geschändet

New York (dpa) – Fast 40 Jahre nach dem Verschwinden des kleinen Etan Patz in New York ist ein Mann des Mordes an dem Kind für (…)

Auto rast bei Karneval in New Orleans in Zuschauer

New Orleans (dpa) – Ein Autofahrer ist bei einem Karnevalsumzug in der US-Stadt New Orleans in die Zuschauermenge gerast. Er sei (…)