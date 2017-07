Physik-Ass: 16-Jähriger Bayreutrher bei der Physik-WM in Singapur

Ein 16-jährige Schüler des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium in Bayreuth gehört zur deutschen Nationalmannschaft junger Physiker. Aktuell nimmt er an der Physik-Weltmeisterschaft in Singapur teil. Sebastian Friedl aus Bayreuth befasst sich beispielsweise mit der Physik der „Vacuum Bazooka“ – also dem Schießen mit Staubsaugern.

Der 16-Jährige ist ein echtes Physik-Ass. Erst im März wurde er in die deutsche Physik-Nationalmannschaft berufen.