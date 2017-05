Pilgern, Feiern, Beten: 100 Jahre Patrona Bavariae

München (dpa/lby) – Zu Ehren der bayerischen Schutzpatronin Maria werden am Samstag in München rund 10 000 Wallfahrer aus allen sieben Bistümern erwartet. Sie feiern die Einführung des Festtages der Patrona Bavariae vor 100 Jahren. Ab 15.00 Uhr werden die Gläubigen von verschiedenen Orten der Innenstadt aus in einer Sternprozession zum Marienplatz ziehen, darunter auch viele Jugendliche. An der Mariensäule wird der Münchner Erzbischof und Kardinal Reinhard Marx dann um 16.00 Uhr einen Festgottesdienst zelebrieren, den das BR Fernsehen live übertragen wird.

«Wir feiern die stärkste Frau Bayerns», hatte Marx vorab in einer Videobotschaft verkündet. Der Festtag geht auf Bayerns König Ludwig III. zurück. Er wollte sein Land im Ersten Weltkrieg unter den Schutz Marias stellen und bat Papst Benedikt XV. darum. Der Papst stimmte zu. 1917 wurde der Tag der Schutzpatronin dann erstmals bayernweit gefeiert. Ursprünglich fielen die Feierlichkeiten auf den 14. Mai. 1970 bestimmte die Freisinger Bischofskonferenz dann den 1. Mai zum Tag der Patrona Bavariae.