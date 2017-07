Pilotprojekt gestartet: Bereitschaftsdienste in Kulmbach, Bayreuth und Pegnitz nehmen ihre Arbeit auf

Die Landkreise Bayreuth und Kulmbach werden Pilotregion zur Weiterentwicklung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes. Davon sollen sowohl Patienten als auch die Ärzte profitieren. Gestern ist das Projekt gestartet worden. Wichtiger Baustein sind Bereitschaftspraxen in Bayreuth, Kulmbach und Pegnitz mit einem zusätzlichen Fahrdienst, der von der Kassenärztliche Vereinigung Bayern organisiert wird.

Der diensthabende Arzt wird dabei von einem medizinisch geschulten Fahrer begleitet, der ihn sicher zum nächsten Einsatzort bringt.

Ziel der KVB ist es, flächendeckend in ganz Bayern für die Patienten eine ambulante medizinische Versorgung auch abends sowie an Wochenenden und Feiertagen zu gewährleisten und dabei die Belastung möglichst gleichmäßig unter den Haus- und Fachärzten zu verteilen.