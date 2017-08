Pilotprojekt wirbt in Echtzeit für Rettungsgassen

München (dpa/lby) – Mit einem einjährigen Pilotprojekt auf der A8 bei München soll auf Autobahnen konsequenter auf die große Bedeutung von Rettungsgassen hingewiesen werden. Zwischen dem Autobahnkreuz München-Süd und der Anschlussstelle Holzkirchen wird von diesem Donnerstag an bei stockendem Verkehr oder Stau in den digitalen Anzeigen an das Freihalten einer Spur für Rettungswagen, Polizei und Notärzte erinnert, teilte das Verkehrsministerium in München mit.

«Wir erwarten uns davon mehr Verkehrssicherheit. Sollte das Pilotprojekt gut laufen, planen wir, weitere Schilderbrücken auf Bayerns Autobahnen entsprechend auszurüsten», sagte Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU). Der Vorteil der digitalen Anzeige bestehe nicht nur darin, bei der Anzeige den Verkehrsfluss zu beachten, sondern auch die Darstellung exakt dort, wo die Gasse gebildet werden muss – zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen.