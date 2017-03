Plädoyers im Prozess um Doppelmord am Ammersee

Augsburg (dpa/lby) – Im Prozess um die Tötung von Mutter und Sohn in Eching am Ammersee werden heute die Plädoyers erwartet. Der ehemalige Freund der Frau ist vor dem Augsburger Landgericht wegen zweifachen Mordes angeklagt. Der 52-Jährige hatte in dem Prozess zugegeben, die 36 Jahre alte Mutter und den siebenjährigen Sohn erwürgt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann aus Eifersucht handelte, weil die Frau mit ihrem neuen Freund zusammenziehen wollte. Der Angeklagte hatte hingegen zu Beginn des Verfahrens erklärt, dass er keinen Grund für die Gewalttat nennen könne. Er sei nicht bei sich gewesen, als er seine ehemalige Partnerin und seinen Sohn getötet habe. Der Mann bestritt, dass er leicht eifersüchtig werde. Das Urteil soll am Donnerstag verkündet werden.