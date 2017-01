Plädoyers im Prozess um tödlichen Schaufelschlag erwartet

Coburg (dpa/lby) – Der Coburger Prozess um einen tödlichen Schaufelschlag auf einer Baustelle steht kurz vor seinem Ende. Ein Pflasterer soll im Streit um einen Lastwagen auf frischem Asphalt einem Kollegen so heftig gegen den Kopf geschlagen haben, dass der Mann starb. Deshalb muss der 38-Jährige sich am Landgericht Coburg wegen Totschlags verantworten. Für heute werden die Plädoyers erwartet. Sollte das Urteil nicht auch am Mittwoch fallen, muss das Gericht einen weiteren Verhandlungstermin festlegen.

Im Juni hatten die zwei Männer auf einer Baustelle gearbeitet. Das spätere Opfer, ein Asphaltierer, hatte der Anklage zufolge behauptet, ein Betonmisch-Lastwagen sei auf dem Weg zu dem Pflasterer über seinen frischen Asphalt gefahren. Im Wortgefecht mit seinem Kontrahenten haute er ihm nach Zeugenangaben die Brille von der Nase.

Daraufhin schlug der Pflasterer mit einer Spitzschaufel gegen die Stirn des Asphaltierers, der mit dem Hinterkopf auf den Boden prallte. Der Mann starb später an den Folgen des Vorfalls. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn jede Tötungsabsicht bestritten. Als er den Mann zu Boden geschlagen hatte, sei er schockiert gewesen. Keinesfalls habe er ihn so verletzen wollen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft musste er aber wissen, dass sein wuchtiger Schlag mit der Schaufel zu tödlichen Verletzungen führen kann.