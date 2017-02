Mordprozess: Angeklagter hofft auf entlastenden Zeugen

Nürnberg (dpa/lby) – Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Fürth hofft einer der beiden Angeklagten nun auf einen früheren Bekannten aus dem Milieu. Auf diesen hatte der 30 Jahre alte Angeklagte mehrfach im Prozess verwiesen, erst am Montag aber hatte die Polizei den Mann ausfindig machen können. Der Anwalt des 30-Jährigen beantragte daraufhin kurz vor der Urteilsverkündigung dessen Vernehmung. Der Mann, von dem sich der 30-Jährige Entlastung erhofft, sitzt zur Zeit in der JVA Berlin-Plötzensee ein. Das Gericht verschob daraufhin die für Montagnachmittag geplante Urteilsverkündung. Der Inhaftierte soll nun am kommenden Montag (27. Februar) als Zeuge vernommen werden.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft für den 30-Jährigen und dessen 59 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen lebenslange Haft gefordert. Dagegen hält die Verteidigung den 59-Jährigen für unschuldig und forderte für ihn Freispruch. Der Anwalt des geständigen 30-Jährigen beantragte – vor der überraschenden Wende – für seinen Mandanten eine Haftstrafe von maximal vier Jahren. Dieser hatte zugegeben, den 57 Obdachlosen geschlagen zu haben, ohne ihn töten zu wollen. Den Vorwurf, das Opfer erwürgt zu haben, stritt der 30-Jährige ab. Jugendliche hatten die Leiche des Opfers auf dem Dachboden eines leerstehenden Hauses in Fürth gefunden.