Plädoyers und Urteil im Prozess um Bordell-Brand erwartet

Schweinfurt (dpa/lby) – Im Prozess gegen einen Mann, der in einem Schweinfurter Bordell eine Gießkanne mit Benzin in Brand gesteckt haben soll, werden heute die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der 34-Jährige hatte die Tat während des Prozesses gestanden, ist laut einem Gutachter aber psychisch krank. Der Angeklagte sei deshalb in der Sache schuldunfähig.

Der Angeklagte hatte eingeräumt, im Juni 2016 das Feuer aus Ärger über die Prostituierten gelegt zu haben. Dabei fingen nicht nur Teile des Flurs, sondern auch seine Kleidung Feuer. Er wurde dabei schwer verletzt und musste in einer Spezialklinik behandelt werden. Die Prostituierten blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 55 000 Euro.