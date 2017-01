Pläne auf den Tisch: Stromtrasse Ostbayernring wird in Marktleugast, Burgkunstadt und Münchberg vorgestellt

Der so genannte Ostbayernring wird konkret. In den kommenden zwei Wochen will Netzbetreiber Tennet die Bürger in Oberfranken und der Oberpfalz über die weiteren Planungen der Stromtrasse informieren.

Im Kulmbacher Land ist Neuensorg bei Marktleugast betroffen. Dienstag kommender Woche sollen Details im Bürgersaal präsentiert werden.

Der Ostbayernring führt von Redwitz an der Rodach in die Oberpfalz. Dafür wird eine bestehende Stromtrasse aufgerüstet, mit stärken Leitungen und größeren Masten. In Neuensorg bei Marktleugast rücken die Masten sehr nahe an die Ortschaft heran. Auch Netzbetreiber Tennet hält das für problematisch, eine Bürgerinitiative fordert dort eine Erdverkabelung.

Im weiteren Trassenverlauf wird es am 12. Januar eine Informationsveranstaltung in Münchberg geben, am 9. Januar bereits eine in Burgkunstadt.