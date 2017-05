Plassenburg als Graffiti-Leinwand missbraucht: Polizei sucht unbekannten „Künstler“

Sie sind nicht schön, haben nichts mit Kunst zu tun und an die Plassenburg passen sie schon dreimal nicht: Graffitis. Ein Unbekannter hat im Bereich des Wendehammers die äußere Festungsmauer besprüht. Die Graffitis sind schwarz und erstrecken sich entlang des Fußweges. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro.

Ein Mitarbeiter der Schlösserverwaltung hatte die Schmiereien schon am 24. April entdeckt, aber erst jetzt der Polizei gemeldet. Wer an diesem Tag oder davor jemand Verdächtigen an der Burg gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.