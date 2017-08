Plassenburg neu entdecken: Tag der offenen Burg am 2. Septemberg

Die Plassenburg neu entdecken – das geht heute in zwei Wochen beim „Tag der offenen Burg“. Am 2. September ab 14 Uhr gibt es freien Eintritt in alle vier Museen auf der Burg und ein vielfältiges Rahmenprogramm. Es gibt Themenführungen unter anderem mit der Antwort auf die Frage, wo der unterirdische Weg unter dem schönen Hof hinführt. Außerdem gibt es unter anderem unterschiedliche Mitmachstationen, eine Märchenerzählerin oder einen Workshop zum Feuerspucken. Die Freunde der Plassenburg präsentieren erstmals den Film „Die Plassenburg von oben“ – ein Film mit beeindruckenden Aufnahmen von Kulmbachs Wahrzeichen aus der Vogelperspektive. Zum Abschluss gibt es um 21 Uhr noch eine Feuershow. Veranstaltet wird der Tag der offenen Plassenburg von der Bayerischen Schlösserverwaltung in Zusammenarbeit mit den Freunden der Plassenburg, dem Kreisjugendring, dem Landesbund für Vogelschutz, der Burgschänke und dem Stadtbus Kulmbach.