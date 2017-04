Pleite bei Tresor-Diebstahl

Weißenburg (dpa/lby) – Schwer geschleppt, wenig erbeutet: Unbekannte haben aus einer Firma im mittelfränkischen Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) einen 100 Kilogramm schweren Tresor mitgehen lassen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch waren die Ganoven in der Nacht auf Dienstag über ein Dach in die Büroräume eingedrungen. Dann schleppten sie den schweren Tresor mit Spanngurten über das Firmengelände zu einer Böschung an einer Bundesstraße und hievten das Ungetüm in ein dort offenbar abgestelltes Fahrzeug. Allerdings dürften die Gangster wenig Freude an ihrer Beute haben: In dem Tresor befanden sich nur einige Softwarelizenzen.