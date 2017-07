Plüschtiere, Stifte und Co.: JU Kreisverband Kulmbach startet Spendenaktion für Flüchtlingskinder

Wer Plüschtiere übrig hat, oder Kindern Stifte und Hefte schenken möchte, der kann die ab sofort im CSU-Büro in Kulmbach abgeben. Der JU Kreisverband Kulmbach startet eine Spendenaktion für Flüchtlingskinder im Libanon. Die Sachen werden dann dem Verein Orienthilfe e.V. zur Verfügung gestellt.

Nach einer Besichtigung der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken in Bamberg und auch eines Transitzentrums in Mazedonien an der Grenze zu Griechenland, hat die oberfränkische Junge Union beschlossen zu helfen.

Anfangen müsse man im Libanon; dorthin seien viele syrische Familien geflohen – und man müsse auch an die Kinder denken, so JU-Kreisvorsitzender Patrick Kölbel.

Die Spenden sammelt ab sofort das Kulmbacher CSU-Büro und bittet darum, nur gewaschene Plüschtiere abzugeben.