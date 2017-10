Poetry Slam: Alex Burkhard ist bester Wortakrobat

Hannover (dpa) – Alex Burkhard ist Meister im deutschsprachigen Poetry Slam. Der Bühnendichter aus München setzte sich am späten Samstagabend im Finale gegen Fabian Navarro und Yannick Sellmann in der ausverkauften Staatsoper in Hannover durch. Das Teamfinale hatte zuvor das Duo «Heun und Söhne» mit Julian Heun und David Friedrich aus Berlin und Hamburg für sich entschieden.

Zwischen den beiden Endrunden machte der letztjährige Sieger im Einzelwettbewerb, Philipp Scharrenberg, einen Gastauftritt. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ließ sich den wortgewaltigen Schlagabtausch der besten deutschen Bühnendichter nicht entgehen. Insgesamt waren seit Dienstag rund 300 Wortakrobaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Hannover bei der 21. Auflage des Poetry Slam zu Gast. Den fünftägigen Wettbewerb verfolgten nach Angaben der Veranstalter rund 10 000 Zuschauer.

Die nächste Meisterschaft findet im November 2018 in Zürich statt. Erstmals dürfen dann auch Poeten aus Südtirol mitmachen.