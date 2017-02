Pokal-Triumph für Bambergs Basketballer: Sieg über Bayern

Berlin (dpa) – Die Basketballer von Brose Bamberg haben zum fünften Mal im deutschen Pokal triumphiert. In einem dramatischen Finale setzten sich die Franken am Sonntag in Berlin mit 74:71 (45:36) gegen den FC Bayern durch und dürfen damit auf das erste Double seit 2012 hoffen. Angefeuert von Vereinspräsident Uli Hoeneß verpassten die Münchner ihren zweiten Pokalsieg nach 1968. Beste Werfer für das Team von Bambergs Erfolgstrainer Andrea Trinchieri war Fabien Causeur mit 18 und der überragende Nationalspieler Daniel Theis mit 17 Punkten. Im Spiel um Platz drei bezwang der entthronte Titelverteidiger ALBA Berlin mit 84:70 die MHP Riesen Ludwigsburg.