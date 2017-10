Erzbischof Ludwig Schick fordert von der Politik, die Familie als tragende Säule der Gesellschaft aktiv zu fördern. Die künftige Bundesregierung müsse Entscheidungen treffen, die Familien finanziell entlasteten und begünstigten, sagte Schick beim Diözesanmännertag am Samstag in Heroldsbach. Beispielsweise Steuerentlastungen, Erziehungsgeld, die Anerkennung der Erziehungszeiten für die Rente, Kindergeld und familienfreundliche Arbeitsbedingungen könnten helfen, so Schick