Politologe: Piratenpartei spielt keine Rolle mehr

Erlangen (dpa/lby) – Zehn Jahre nach ihrer Gründung steht die Piratenpartei nach Ansicht eines Politologen auf verlorenem Posten. Die einst viel beachtete Protestpartei werde bei der kommenden Bundestagswahl keine Rolle spielen, sagte der Parteienforscher Carsten Koschmieder der Deutschen Presse-Agentur. Die klassischen Piraten-Themen Datenschutz und Überwachung fänden sich derzeit nicht einmal unter den zehn für die Wähler wichtigsten Themen. Dagegen habe die Piratenpartei zur Inneren Sicherheit, Integration und zu sozialen Themen nichts Relevantes zu sagen.

Im bevorstehenden Bundestagswahlkampf wollen die bayerischen Piraten die Digitalpolitik in den Mittelpunkt stellen, kündigte der neue Landesvorsitzende Dietmar Hölscher vor einem Piraten-Treffen am Freitag in Erlangen anlässlich der Gründung des Landesverbands vor zehn Jahren an. Man wolle aber auch Stellung zur Flüchtlingspolitik beziehen und einen Gegenpunkt zur CSU setzen.