Autodiebstahl in Lichtenfels. Gegen 23 Uhr hat ein Anwohner am Donnerstag Abend seinen Wagen in der Myconiusstraße geparkt. Der Schreck dann am Freitag morgen – von dem schwarzen Audi A6 Avant fehlte jede Spur. Der Wagen trägt das Kennzeichen LIF-WK 7. Wer hat in der Nacht zum Freitag etwas in der Myconiusstraße beobachtet oder hat den schwarzen Audi A6 gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Coburg entgegen.