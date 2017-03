Polizei ermittelt gegen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn

München (dpa/lby) – Die Bundespolizei ermittelt gegen drei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn wegen ihres Verhaltens gegenüber Fahrgästen. Einer der Männer soll gegenüber Passagieren mehrfach handgreiflich geworden sein. So soll er sie auf ihren Sitz zurückgestoßen haben, wie die Polizei am Mittwoch in München berichtete. Die beiden anderen Tatverdächtigen behaupteten, ein ausländischer Fahrgast habe in der Münchner S-Bahn keinen Fahrschein zeigen wollen, sie geschubst und beleidigt. Eine Videoaufzeichnung zeigte aber, dass der Fahrgast sein Ticket vorgezeigt und den Kontrolleuren ausgehändigt hatte. Nun müssen sich beide wegen Vortäuschens einer Straftat verantworten.

Laut Bundespolizei sollen bei der Deutschen Bahn Mitarbeiter von privaten Sicherheitsunternehmen, die als «schwarze Schafe» auffällig werden, ausgemustert werden.