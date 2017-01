Polizei geht mit Razzia gegen Diebesbande in Dresden vor

Dresden (dpa) – In einem Großeinsatz ist die Bundespolizei im Großraum Dresden gegen eine mutmaßliche internationale Diebesbande vorgegangen. Gut 30 Objekte wurden am Morgen durchsucht, die Aktion dauerte noch an.

Die Bundespolizei war nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften im Einsatz und wurde dabei von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes unterstützt. Insgesamt seien gut 600 Beamte an dem Einsatz beteiligt, sagte der Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna, Martin Ebermann.

Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft den Beschuldigten banden- und gewerbsmäßigen Diebstahl und Hehlerei vor. Für die Diebstähle sollen Georgier verantwortlich sein. Die Hehlerei soll nach Angaben der Ermittler vorwiegend über Vietnamesen in Geschäften gelaufen sein. Details zum Diebesgut wurden nicht mitgeteilt. 15 Haftbefehle wurden vollstreckt.