Polizei geht stärker gegen Smartphones am Steuer vor

Landshut (dpa/lby) – Bayerns Polizei will stärker gegen Smartphones am Steuer vorgehen. «Auch wenn sich das nachträglich oftmals nicht mehr nachweisen lässt: Wir gehen bei vielen Verkehrsunfällen davon aus, dass die Fahrer abgelenkt waren», sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Samstag beim Landestag der Verkehrssicherheit in Landshut. «Selbst wenige Sekunden Unaufmerksamkeit können schwerste Verkehrsunfälle verursachen.»

Nach Herrmanns Worten wird die bayerische Polizei künftig noch konsequenter darauf achten, ob Verkehrsteilnehmer unerlaubt ihr Smartphone nutzen. Außerdem soll es in ganz Bayern entsprechende Schwerpunktkontrollen geben.

Allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres seien im Freistaat bereits rund 23 000 Kraftfahrzeugführer wegen eines Handy-Verstoßes angezeigt worden. Im gesamten vergangenen Jahr waren deshalb mehr als 60 000 Autofahrer angezeigt worden.