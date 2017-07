Polizei klärt Serie von schweren Einbruchdiebstählen auf

Kempten (dpa/lby) – Die Polizei hat eine Serie schwerer Einbruchdiebstähle aufgeklärt und zwei Männer im Alter von 27 und 39 Jahren festgenommen. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, sollen die Männer Bargeld und Waren im Wert von rund 330 000 Euro gestohlen haben. Die Einbrüche fanden zwischen Oktober 2016 und März dieses Jahres in Parfümerien und Modegeschäften in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu), Füssen (Landkreis Ostallgäu), in Würzburg und im baden-württembergischen Mengen.

Die Männer wurden durch die Bilder einer Überwachungskamera überführt. Inzwischen haben sie die Taten teilweise gestanden. Das Amtsgericht Kempten hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten Haftbefehle erlassen. Derzeit werde geprüft, ob sie für weitere Einbrüche in Modegeschäfte und Parfümerien im Allgäu in Frage kommen.