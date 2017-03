Polizei Oberfranken warnt vor falschem Gewinn: Bundesweite Betrugsmasche

Um 18.000 Euro wäre ein Lichtenfelser beinahe betrogen worden. Eine Bankmitarbeiterin hat es nicht so ganz glauben können, als sie den (…)

Betrüger am Werk: Supermarktangestellte in Pegnitz gibt Bezahlcodes her

Betrüger haben am Wochenende eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in Pegnitz im Landkreis Bayreuth übers Ohr gehauen und damit einen (…)