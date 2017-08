Polizei rätselt über mysteriöse Kotspritzer

Uehlfeld (dpa/lby) – Mysteriöse Kotspritzer beschäftigen die Polizei in Mittelfranken: Seit vier Wochen werden die Häuser auf zwei Grundstücken in Uehlfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) immer wieder verunreinigt. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass die Fäkalienspritzer von der Bordtoilette eines Flugzeugs stammen könnten. Weil aber stets dieselben Grundstücke betroffen sind, sei diese Theorie nun verworfen worden, teilte die Polizei am Montag mit.

«Das wäre schon ein großer Zufall, wenn ausgerechnet immer über diesen beiden Häusern der Fäkalientank eines Flugzeuges geleert worden wäre», meinte ein Sprecher. Unklar sei bislang auch, ob es sich um menschlichen oder tierischen Kot handele. «Die Neustädter Polizei betreibt weiter Ursachenforschung», hieß es dazu. Man hoffe vor allem auf Beobachtungen von Zeugen.