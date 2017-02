Polizei sucht dringend Zeugen: Sexueller Übergriff bei Stadtsteinacher Narrentreiben

Gestern ist in Stadtsteinach ausgelassen gefeiert worden, heute kriegt das Narrentreiben einen faden Beigeschmack. Ein 16-jähriger Jugendlicher soll eine Gleichaltrige bedrängt und gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben, meldet die Polizei. Das Ganze ist gegen 17 Uhr bei den Toiletten an der Kirchenmauer passiert. Die junge Frau hatte einer Sanitäterin kurz nach dem Vorfall davon erzählt. Die meldete es dann der Polizei. Der junge Mann wurde noch am Abend von der Polizei festgenommen.

Um zu klären, was genau passiert ist, sucht die Polizei Zeugen. Zwei Frauen, möglicherweise von der Garde aus Pressig, und ein Junge und ein Mädchen waren nach Erkenntnissen der Polizei in der Nähe der Toiletten. Vor allem sie sollen sich dringend bei der Polizei melden.