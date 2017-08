Passau (dpa/lby) – Zwei Jugendliche sind in einem Waldstück in Passau von einem bisher unbekannten Mann mit einem Messer niedergestochen worden. Der Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kripo suche mit Hochdruck nach dem Mann und nach Zeugen, die den Täter gesehen haben könnten. Die Jugendlichen waren bei dem Angriff am Freitagnachmittag teils schwer verletzt worden.