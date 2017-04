Polizei sucht Zeugen: Frau in Kronach belästigt

Nach einem sexuellen Übergriff fahndet die Coburger Kripo nach einem Mann und sucht Zeugen. Passiert ist die Tat laut Polizei am Mittwochabend gegen 21 Uhr. Der Täter soll eine 43-jährige Frau, die in der Kulmbacher Straße in Kronach gerade in ihr Auto einsteigen wollte, plötzlich von hinten gegen ihr Auto gedrückt haben. Weil die Frau sich stark wehrte und um Hilfe schrie, ließ der Täter sie schnell wieder in Ruhe. Er wird wie folgt beschrieben:

– ca. 170 cm groß

– zwischen 20 und 40 Jahre alt

– südländischer Typ, sprach deutsch mit ausländischem Akzent

– dunkle Haare, auffälliger Irokesenschnitt, dunkler Vollbart

– stechend blaue Augen

– bekleidet mit blauer Jeans und dunkler Jacke

Mögliche Zeugen wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Oberfranken unter 0921-5060.