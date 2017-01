Polizei untersucht Gleise nach Tod eines 26-jährigen Syrers

Unterleiterbach (dpa/lby) – Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines 26-jährigen Syrers in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Bamberg hat die Polizei auf der Suche nach Hinweisen Gleise gesperrt. Der Bahnverkehr nahe des Markts Zapfendorf sei deshalb rund 20 Minuten gesperrt gewesen, sagte am Dienstag ein Sprecher der Polizei in Oberfranken. Was genau die Ermittler suchten oder sogar fanden, gab er zunächst nicht bekannt.

Der Syrer war am vergangenen Freitag von einem Verantwortlichen der Asylbewerberunterkunft Unterleiterbach tot in einem Zimmer gefunden worden. Der Leichnam wies mehrere tödliche Stichverletzungen auf. Es gibt nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei bislang keinen Hinweis auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Die Kripo richtete eine Sonderkommission ein, die inzwischen auf aktuell 30 Beamte aufgestockt wurde. Über diesen Schritt hatte zuerst der Bayerische Rundfunk berichtet.